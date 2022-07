Lilou, 15 ans, réalise un exploit historique en devenant championne d'Europe de tennis de table: "Jean-Michel Saive a appelé pour la féliciter" (photos)

À 15 ans, Lilou a marqué l’histoire du tennis de table belge.

La jeune pongiste, originaire de Tertre, près de Mons, a décroché le titre de championne d’Europe dans sa catégorie U15 lors des championnats d'Europe qui se tenaient à Belgrade, en Serbie. Une performance unique et inédite, elle est la première belge à remporter un titre continental en simple.

Sébastien, son papa et son coach, est aussi heureux et fier qu’il est abasourdi. "On ne s’y attendait pas du tout", nous confie-t-il. "Aucune fille n’a jamais fait de podium en simple. Jean-Michel Saive était le seul belge à avoir été champion chez les espoirs."

"On a une petite équipe. Faire ce qu’on a fait avec nos moyens, c’est exceptionnel. Les Français et les Allemands viennent avec des équipes bien plus grosses, plus de coachs, plus de kinés…", ajoute-t-il.

Le tennis de table, une histoire de famille

Le père de famille compare la victoire de sa fille à celle du Danemark à l’Euro en 1982. Les Danois ont pu participer à la phase finale du tournoi à la place de la Yougoslavie qui était en guerre à l’époque. Les Scandinaves vont réussir l’un des plus grands exploits du football en remportant le titre… alors qu’ils ne devaient pas y participer.

La championne a de qui tenir. Le tennis de table (ne parlez jamais de ‘ping-pong’ à un puriste) est une histoire de famille. Son papa, sa maman et sa tante ont tous été en équipe nationale. Du haut de ses 15 ans, Lilou est la 5e joueuse belge… chez les adultes !

D’ailleurs, en parlant de famille, son frère a lui aussi remporté une médaille lors de ces championnats d’Europe. Une belle médaille de bronze en double.

La performance de Lilou a été largement saluée par tous les acteurs du milieu de la petite raquette. "Le directeur technique de l’Aile Francophone de Tennis de table est venu l’accueillir à l’aéroport avec des fleurs. Il était ému et disait qu’il n’avait jamais vu ça", raconte encore Sébastien.

Parmi les félicitations, celles d’un personnage bien connu en Belgique : Jean-Michel Saive. L’ancien n°1 mondial a appelé Sébastien « pour féliciter Lilou ». Le président du Comité Olympique Belge est resté bien attentif aux performances de la Tertroise.

Maintenant, le temps est au repos et à la récupération. Lilou vient d’enchaîner 27 matchs en 10 jours « plus tous les échauffements entre les matchs ». À peine rentrés de Serbie, Lilou et son frère s’envolent "ce soir" avec leurs parents pour des vacances bien méritées en Espagne.