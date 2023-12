Limburg et Charleroi premiers qualifiés pour les demi-finales au bout du suspense

Limitant les Côtiers à un maigre 15% au-delà des 6m75 (3/20 dont 1/7 pour Sam Van Rossom), les visiteurs ont fait basculer la rencontre dans le money-time grâce à un étonnant Jarne Lesuisse (21 points, 5 passes décisives) et à l'expérience de Cliff Hammonds (15 points). Dans le camp local, Damien Jefferson a inscrit 23 unités. C'est la seconde fois cette saison que les Limbourgeois émergent au CoreTec Dome.

C'est seulement la seconde fois en douze saisons sous la direction de Dario Gjergja que les Ostendais n'atteindront pas la finale. Limburg de son côté a déjà remporté la Coupe en 2022, justement face à Ostende.

Dans l'autre demi-finale, le match retour a été aussi partagé que ne l'avait été l'aller vendredi (68-68). Marquée par la défense et là aussi le suspense (repos: 21-21), la partie a vu le Spirou Charleroi passer définitivement en tête en fin de troisième quart-temps; essentiellement grâce à Austin Butler (14 points) et Marlon Makwa (7 points). Dans le camp du Brussels, l'adresse était plus que discutable (26%) sauf pour Jared Ambrose (10 points).

Les deux quarts de finale retour opposeront Liège à Louvain (vainqueur 90-70 au match aller) lundi à 20h30 et Anvers à Malines (vainqueur 90-69 à l'aller) mercredi à 20h00.