Limburg et Malines trébuchent, Ostende et Anvers se détachent

Alors que Limburg a été surpris à domicile par Liège (82-87) et que Malines a laissé son second succès à Mons (91-80), les Ostendais se détachent en tête du classement intermédiaire à égalité avec Anvers (vainqueur 67-94 à Louvain) avec 24 points (11 victoires). Dans la dernière rencontre, Charleroi s'est imposé sur le fil face à Courtrai (83-81).

Devant près de 5000 personnes à Bruxelles, Ostende n'a pas tremblé. Menés 46-39, les champions de Belgique ont maîtrisé la fin de match pour renverser la vapeur et l'emporter sans discussion. Privé de Sam Van Rossom et Simon Buysse blessés, Ostende a pu compter sur Khalil Ahmad (17 points) et surtout sur un Damien Jefferson omniprésent (28 points, 5 rebonds, 4 assists en 28 minutes). Du côté du Brussels, l'absence de Terry Deroover et d'une vraie menace extérieure aura sans doute coûté cher dans ce qui se voulait la fête du basket.