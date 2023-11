Limburg renoue avec le succès et s'isole en tête

En match avancé de la 8e journée de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de Basket, Limburg United s'est imposé 80-68 à domicile face à Louvain. Avec cette victoire, les Limbourgeois s'isolent seuls en tête du classement provisoire de la compétition avec six succès.

Surpris quatre jours plus tôt à Liège après avoir été incapables de bloquer Manu Lecomte, les Limbourgeois ont cette fois trouvé la parade face à Tyreke Key, la meilleure gâchette de la compétition, limité à 14 unités.

Malgré les absences (Jonas Delalieux et Maxime De Zeeuw, blessés, à Limburg, John Fulkerson, blessé, et Codi Riley pas encore qualifié à Louvain) cette rencontre a été fort partagée pendant 15 minutes avant que l'abattage de Roman Penn (22 points) et Myles Cale (19 pts, 10 rebonds) ne permette aux Limbourgeois de se dégager de peu au repos (40-34).