Limburg surprend Anvers en première manche des demi-finales, Ostende dispose de Liège

Equilibré dans le premier acte, le duel entre deuxièmes et troisièmes au terme de la saison régulière a ensuite tourné progressivement à l'avantage des Limbourgeois au cours du deuxième quart. Menés 35-39 au repos, les Giants ont ensuite compté jusqu'à 13 longueurs de retard sur des visiteurs emmenés par Myles Cale (19 points) et un excellent Quentin Serron (16 points). Rasir Bolton (15 points) longtemps limité dans le camp anversois, Roby Rogier (12 points) et surtout Justice Sueing (22 points, 6 rebonds) ont tenté de prendre le relais. Revenus à 76-79 et 12 secondes à jouer, les Anversois n'ont cependant pu renverser le cours de la partie. Avec ce succès d'emblée, les vainqueurs de la Coupe de Belgique reprennent l'avantage du terrain dans cette série au meilleur des cinq manches.

Pour Ostende, leader au terme de la saison régulière, la rencontre face à Liège n'a pas été trop compliquée. D'emblée distancés (9-4 et 24-9), les Principautaires n'ont jamais donné l'impression de pouvoir faire douter les champions en titre conduits par le MVP de la saison, Damien Jefferson, auteur d'un double-double avec 18 points et 11 rebonds. Après 46-27 au repos, Ostende a tranquillement géré toute la seconde période pour l'emporter avec 18 longueurs d'écart.