Limburg United, Anvers et Charleroi fixés provisoirement sur leur sort

Limburg United, Anvers et le Spirou Charleroi connaissent leurs adversaires en FIBA Europe Cup. Le tirage au sort de la deuxième compétition de clubs organisée par FIBA Europe a été effectué vendredi à Berlin.

Seule équipe belge assurée, à ce stade, de disputer la phase de groupes de la compétition, Limburg United rencontrera, dans le groupe I, les Portugais de Porto, les Grecs du PAOK et les Hongrois de Szolnoki Olajbanyasz

Anvers a été provisoirement versé dans le groupe C avec les Français de Cholet, les Suisses de Fribourg et le vainqueur du duel qualificatif entre les Ukrainiens de Dnipro et les Roumains Constanta.

La participation des Anversois à cette compétition est encore sous réserve, car ils disputeront les qualifications de la Ligue des Champions. En cas de qualification, leur place sera prise par un 'lucky loser' des qualifications de la FIBA Europe Cup.

Charleroi disputera les qualifications de la FIBA Europe Cup les 24 et 27 septembre contre les Portugais du Sporting. Le Spirou, qui n'est pas tête de série, jouera le match aller à domicile. En cas de qualification, Charleroi jouera dans le groupe D avec les Polonais de Wloclawek, les Italiens de Dinamo Sassari et les Turcs de Petkim.