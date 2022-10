Limburg United s'impose à Alost et prend seul la tête du classement de basket

(Belga) Limburg United s'est imposé 80-82 à Alost pour la 2e journée de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball, dimanche.

Avec une avance de sept points au repos (41-48), les Limbourgeois se sont faits peur dans les derniers instants du match pour s'imposer 80-82 et décrocher leur deuxième succès en autant de rencontres et occuper seuls la tête du championnat. Jonas Delalieux a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 27 points. Côté alostois, Nikola Popovic a planté 22 points. La 2e journée avait débuté vendredi par la victoire d'Anvers sur Louvain (61-57). Samedi, Charleroi a pris le dessus sur Liège (83-62), Mons a facilement écarté le Brussels (110-85) et Ostende a remporté le choc à Malines (91-97). (Belga)