Limburg United subit sa première défaite de la saison à Liège

Toujours privés de plusieurs de leurs renforts étrangers (Rodriguez, Haggins et John Jr) c'est avec un effectif essentiellement belge que les Principautaires ont infligé une première défaite aux Limbourgeois.

Emmenés par un Manu Lecomte intenable (31 points) ainsi qu'un Kevin Tumba omniprésent sous les anneaux (15 pts, 11 rebonds mais aussi 3 assists et 3 interceptions), les Liégeois ont pris la partie à bras le corps et mené plus souvent qu'à leur tour en première période.