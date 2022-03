Linda Le Bon termine 7e du super-G à Pékin, le super combiné avancé à lundi

(Belga) Après sa 6e place lors de la descente samedi, Linda Le Bon a pris la 7e place du super-G pour déficient visuel lors des épreuves de ski alpin des Jeux Olympiques d'hiver disputées dimanche à Pékin, en Chine.

Avec sa guide, Ulla Gillot, sa fille, Linda Le Bon a terminé en 1:26.98 à 9.97 de la Slovaque Alexandra Rexova championne olympique. La Britannique Menna Fitzpatrick est médaillée d'argent à 1.78. La Chinoise Daqing Zhu 3e à 2.29, en bronze, complète le podium. La course a été rendue difficile avec la glace qui s'est formée sur la piste à cause de températures plus douces. La Slovaque Henrieta Farkasova, victorieuse en descente samedi, a enfourché un piquet à mi-course. "La piste était assez dure, surtout par endroits, la rendant un peu piégeuse. C'était également un tracé très technique, nous obligeant à varier notre ski. Notre communication va de mieux en mieux, mais on ne peut pas faire de miracle. J'ai fait bien attention aux instructions d'Ulla, mais il est très compliqué pour moi d'accélérer d'un seul coup. Dans le ski, on joue avec ses limites, c'est un équilibre à trouver, si on les dépasse, on sort et ça peut mal finir", a commenté Linda Le Bon dans un communiqué du comité paralympique belge. Linda Le Bon et Ulla Gillot prendront le départ du super combiné avancé de mardi à lundi en raison des températures croissantes. La première manche est prévue à 3h30 (heure belge). Le duo disputera encore le slalom géant vendredi et le slalom dimanche prochain. Linda Le Bon, 57 ans, devait initialement venir à Pékin avec son guide Pierre Couquelet qui n'a cependant pas pu se rendre en Chine. Ensemble, ils furent médaillés d'argent en descente et au super-G le mois dernier aux Mondiaux de Lillehammer. (Belga)