Lions et Volendam en tête, Visé et Pelt font du surplace

Volendam et les Limburg Lions trônent en tête du classement de la BENE-League après leurs victoires respectives à Izegem (29-30) et contre Houten (36-27), samedi pour la 6e journée du championnat belgo-néerlandais de handball. Les deux équipes s'étaient affrontées en semaine, et Volendam avait pris le meilleur sur les Lions (39-30) dans un match avancé comptant pour la 7e journée.

Au classement, Lions et Volendam mènent la marche avec 11 points chacun, mais un match de plus que le reste du plateau. Suivent Bocholt et Visé (8 points), Aalsmeer et Hurry Up (7 points), Bevo et Pelt (6 points). Eupen (5), Hubo (3), Houten (2) et Izegem (0) ferment la marche.