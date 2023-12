Lisa Rooms: "Nous avons couru pour toutes les femmes qui n'ont pas pu participer à l'Euro"

Ces dernières années, très peu de coureuses belges ont été envoyées à l'Euro de cross, avec pour motif qu'elles n'avaient pas le niveau. En 2021, Rooms a intenté en vain une action en justice contre la fédération belge d'athlétisme afin de participer aux championnats d'Europe à Dublin. "Nous en avons évidemment parlé entre nous hier soir", a confirmé Rooms.

"C'était déjà une victoire de pouvoir présenter une sélection avec six femmes, et nous voulions prouver que nous en valions la peine. Cela a fonctionné. Nous avons couru pour toutes les femmes qui n'ont jamais été invitées à participer à un Euro, et cela nous a poussées à décrocher la médaille de bronze. Avec un top 20, j'aurais été très heureuse. C'est incroyable. Je dois être reconnaissante à Pieter Desmet. Il m'a montré les trajectoires idéales et cela m'a permis d'économiser beaucoup de force", a expliqué Rooms.