L'Italien Jacobs battu par son compatriote Ceccarelli sur 60 m

Ceccarelli, 23 ans, quasiment inconnu jusque-là, a décroché l'or en 6.48 devant Jacobs (6.50) et le Suédois Henrik Larsson (6.53).

La Néerlandaise Femke Bol a dominé de son côté le 400 m.

Largement plus forte que la concurrence, Bol a maîtrisé sa course pour couper la ligne en 49.85, le 7e chrono de tous les temps, devant sa compatriote Lieke Klaver (50.57) et la Polonaise Anna Kielbasinska (51.25), toutes les trois partenaires d'entraînement.

Bol, 23 ans, vice-championne du monde et médaillée de bronze olympique du 400 m haies, a établi le nouveau record du monde du 400 m en salle il y a deux semaines (49.26). Elle avait réussi un triplé inédit aux championnats d'Europe l'été dernier à Munich (400 m haies, 400 m, relais 4x400 m).