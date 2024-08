Lize Broekx et Hermien Peters en demi-finales du K2 avant le K1: "le sentiment est bon"

Lize Broekx et Hermien Peters ont franchi le cap des séries du K2 en sprint sur 500m lors de la première journée des épreuves de kayak aux Jeux Olympiques de Paris, mardi. Et de la meilleure des manières puisque le duo a fini parmi les deux premiers (2e) de leur course pour rejoindre directement les demi-finales sans passer par des quarts de finale prévues plus tard dans la journée.

"C'était une bonne course, on est vraiment contente. Le sentiment est bon. Je pense que c'est un avantage d'avoir une course en moins que d'autres pour les demi-finales. Chaque course en main, c'est du temps en plus pour la récupération", a commenté Lize Broekx au centre nautique de Vaires-sur-Marne.

Même son de cloche pour Hermien Peters. "Les sensations étaient bonnes, le bateau est bien aussi. On peut encore travailler certains points en vue de la demi-finale, mais dans l'ensemble, c'était bien."