Lize Broekx termine 14e de l'épreuve de K1 500 m après sa 6e place en finale B

La Serbe Milica Novakovic a été la plus rapide de la finale B en 1:51.55. Elle a devancé la Portugaise Teresa Portela, les Suédoises Linnea Stensils et Melina Andersson et la Chinoise Yin Mengdie. Broekx a terminé 6e à 2.12 de la gagnante, devant la Tchèque Anezka Paloudova et l'Australienne Alyce Wood.

Broekx avait terminé 4e de sa demi-finale dans la matinée. Il fallait terminer parmi les deux premières de la course pour disputer la finale A, tandis que les deux suivantes couraient la finale B. Mercredi, Broekx avait remporté son quart de finale.