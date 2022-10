Loena Hendrickx face à une concurrence asiatique au GP de France de patinage artistique

(Belga) Loena Hendrickx va disputer ce weekend son premier Grand Prix de la saison à l'occasion du Grand Prix de France de patinage artistique, qui se tiendra à Angers. La Belge, qui fêtera d'ailleurs son 23e anniversaire samedi, jour du programme libre, devra faire face à une concurrence essentiellement asiatique.

Sur la glace de l'IceParc d'Angers, Loena Hendrickx, vice-championne du monde, devra notamment concourir contre les Sud-Coréennes Haein Lee et Yelim Kim, respectivement 17 et 19 ans. Avec 213,52 et 213,97, elles possèdent des records personnels en dessous de celui de la patineuse d'Arendonk (219,05), réalisé lors du GP d'Italie 2021, où elle avait pris la 3e place. Le trio japonais, composé de Mana Kawabe, Rino Matsuike et Rion Sumiyoshi, a des standards un peu en deçà. Hendrickx a débuté sa saison en remportant le Nebelhorn Trophy avec un total de 208,05 points. En Allemagne, elle a présenté des programmes conçus par son chorégraphe attitré Adam Solya, un Hongrois résidant à Anvers. Cette compétition a surtout servi de prise d'informations avant les grands rendez-vous, dont fait partie le Grand Prix de France. Les Japonaises ont dominé les deux premiers des six GP de la saison. La championne du monde Kaori Sakamoto a remporté le Skate America et Rinka Watanabke le Skate Canada. (Belga)