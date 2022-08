Logan Vanhuys 14e du 10 km en eau libre

(Belga) Logan Vanhuys a pris la 14e place du 10 km en eau libre des championnats d'Europe de natation, dimanche matin au large de la station balnéaire d'Ostie, au sud de Rome. Le Mouscronnois a nagé en 1h56:48, finissant à 6:14 du vainqueur.

La victoire est revenue à l'Italien Domenico Acerenza, qui s'est imposé en 1h50:33 devant les Français Marc-Antoine Olivier, 2e à 3.7 secondes, et Logan Fontaine, 3e à 5.5 secondes. L'Italien Gregorio Paltrinieri, sacré champion du monde en juin à Budapest et tenant du titre européen, s'est classé 7e à 39.1 secondes de Domenico Acerenza, qui avait terminé 2e des Mondiaux et deuxième aussi du 5km dans cet Euro. Logan Vanhuys, 25 ans, avait pris la 10e place des championnats du monde. (Belga)