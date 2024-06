Logan Vanhuys nage son 1500m en 15:39.00 à Rome

Logan Vanhuys a nagé son 1.500m en 15:39.00 à Rome dimanche lors de la 3e et dernière journée du meeting de natation en grand bassin (50m) des Sept Collines

Logan Vanhuys, 27 ans, était dans la capitale italienne pour tenter, via le 1.500m libre, de approcher le temps limite (15:00.99, et disputer l'épreuve à Paris), et espérer disputer le 10km en eau libre des JO.

Logan Vanhuys avait pris la 15e place du 10km en eau libre de cet Euro le 12 juin.