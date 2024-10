Lokeren remporte les relais chez les femmes, RocknRun pour la troisième année consécutive

L'AV Lokeren chez les dames et RocknRun chez les messieurs ont remporté dimanche le CrossCup Relays à Berlare, qui ouvre traditionnellement la saison de la CrossCup, le critérium de régularité en cross-country.

L'équipe féminine était composée de Fien De Decker, Lisa Rooms et Eline Daelemans. RocknRun a terminé deuxième à neuf secondes avec Fleur Carmans, Juliette Secretin et l'Olympienne Chloé Herbiet, qui a réalisé le meilleur temps de toutes les participantes. Avec Laura Schadron, Charlotte Penneman et Juliet Voet, les Mud Girls se sont classées troisièmes.

Chez les messieurs, RocknRun, avec Ziad Audah, Antoine Senard et Ruben Querinjean, s'est imposé avec 32 secondes d'avance sur le Lyra-Lierse de Lander Vermeulen, Ward Leunckens et Nicolaï Saké, auteur du meilleur chrono individuel. Le Daring Club Louvain a pris la troisième place avec Kobe Hermans, Lode Van Tente et Guillaume Grimard.