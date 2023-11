L'Orée inflige sa première défaite au Léopold, Uccle dépasse le Dragons

Ces deux résultats, conjugués aux partages de l'Herakles 2-2 avec La Gantoise et celui du Braxgata avec le Waterloo Ducks, sur le même score, témoignent de l'écart minime entre les dix équipes de division d'Honneur ambitionnant le titre en fin de saison.

Le Léopold n'a jamais pu remonter les deux buts des frères Domene, Tomas et Lautaro, inscrits en première mi-temps par l'Orée. Malgré ce premier revers de la saison après dix succès et un nul, les joueurs d'Agustin Corradini conservent 11 points d'avance sur La Gantoise et le Racing, facile vainqueur 5-0 du White Star.