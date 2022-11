Lotto Volley League - Louvain écarte Alost au bout de cinq sets disputés

(Belga) La quatrième journée de Liga, le championnat de volley-ball masculin, a débuté mardi soir par la victoire de Louvain contre Alost (3-2).

Tous deux vainqueurs de leur match inaugural voici deux semaines, Louvain et Alost couraient depuis lors derrière une seconde victoire. Un succès qui a finalement atterri dans l'escarcelle de Louvanistes plus sérieux sur l'ensemble de la rencontre. Menant rapidement 2 sets à 0 (25-23 25-21), VHL connaissait une période de moins bien, coïncidant au sursaut d'orgueil alostois. De quoi relancer le suspense et l'intérêt de cette rencontre, Alost recollant à 2-2 (19-25, 18-25). Dans la manche décisive, Louvain reprenait ses esprits et retrouvait des couleurs afin d'assurer la victoire (15-9). Ce mercredi, la suite de la quatrième journée est au programme à 20h30 avec Gand - Achel, Waremme - Menin et le choc attendu de ce championnat de Belgique Roulers - Maaseik. Guibertin est bye. (Belga)