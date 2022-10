Lotto Volley League - Roulers, Maaseik et Gand confirment, Guibertin accroche sa première victoire

(Belga) La deuxième journée de Lotto Volley League, le championnat de Belgique de volley, a permis aux favoris de s'imposer assez facilement samedi. Guibertin, de son côté, a arraché son premier succès de la saison.

Après une première rencontre disputée, Maaseik a rectifié le tir en s'imposant facilement du côté d'Achel. Après un premier set maîtrisé (15-25), les anciens champions de Belgique ont assuré lors des sets 2 (16-25) et 3 (19-25). Une victoire méritée qui lance définitivement Maaseik. Dans le même temps, Roulers a montré qu'il était bel et bien le favori à sa propre succession. Face à Louvain, une formation qui ambitionne le top 4, les Roulariens ont assuré lors de la première manche (25-22) avant de dérouler lors des deux suivantes (25-15 et 25-16). Trois points précieux après celui perdu voici une semaine à Guibertin. Guibertin justement a démontré qu'il n'avait pas débarqué parmi l"élite pour faire de la figuration. Après avoir pris un point face à Roulers voici une semaine, les Brabançons ont marqué le coup du côté de Menin. Après un set d'ouverture dominé de la tête et des épaules (19-25), ils ont montré de la justesse lors de la seconde manche, bien plus indécise (23-35). Le troisième set fut, lui, à sens unique: 15-25. Après deux journées, les promus proposent un bilan positif de 4 sur 6. Enfin, Waremme débutait sa compétition en déplacement du côté de Gand. Rapidement, les Gantois ne laissaient aucune chance aux visiteurs, s'imposant dans le premier set (25-19). Dans la foulée, les Flandriens accentuaient leur avance (25-18) avant de conclure sans broncher (25-17). (Belga)