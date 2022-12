Lotto Volley League - Roulers termine l'année sur une neuvième victoire de rang

(Belga) La première journée des matches retours de la Lotto Volley League, le championnat masculin belge de volleyball, a permis à Roulers, Menin, Louvain et Alost de s'imposer ce mercredi soir.

Le leader Roulers a ainsi confirmé son statut en remportant son neuvième match en autant de sorties. En déplacement du côté d'Achel, les Roulariens ont dominé les échanges pour s'imposer 0-3 (20/25, 21/25, 18/25) et terminent donc l'année 2022 avec un brillant bilan de 26 points conquis sur les 27 mis en jeu. Gand, de son côté, a essuyé son troisième revers de rang. Battus par Menin et Roulers lors de leurs deux dernières sorties, les Gantois ont à nouveau perdu face à Menin pour le premier match de la phase retour par 0-3 (22/25, 18/25, 23/25). Ils passeront dès lors l'hiver à la quatrième place. Et pour cause, Louvain, qui s'est imposé face à Waremme 3-1 (18/25, 25/13, 25/17, 25-18), s'est installé à la troisième position de la compétition, à égalité de points (17) avec Maaseik -deuxième-, bye ce mercredi soir. Enfin, la dernière rencontre de la soirée opposait Alost à Guibertin. Les Alostois se sont imposés après avoir dominé globalement la rencontre (25-14, 20/25, 25/12, 25-22), se hissant à la cinquième position, juste devant Menin, sixième, soit le dernier strapontin qui donnera accès aux playoffs à l'issue du championnat. Guibertin, Waremme et Achel sont, au moment de passer les fêtes, hors de ces playoffs. Le championnat messieurs reprendra le 7 janvier prochain, après un peu plus de deux semaines de trêve. (Belga)