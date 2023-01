Lotto Volley League - Victoire importante pour Waremme, Roulers toujours solide leader

(Belga) Ce samedi soir, Roulers, Menin et Waremme se sont imposés pour la 13e journée de la Lotto Volley League, le championnat de volley-ball masculin.

Les semaines se suivent et se ressemblent du côté de Roulers. Le leader ne cesse d'impressionner grâce à sa régularité dans les résultats. Ce week-end, les champions de Belgique en titre l'ont emporté 0-3 du côté d'Alost (17/25, 21/25, 17/25). Menin, qui souffle le chaud et le froid depuis l'entame de la saison, s'est quant à lui imposé à domicile. Après avoir perdu le premier set face à Louvain, les vice-champions en titre ont parfaitement inversé la tendance pour s'imposer 3-1 (21/25, 25/22, 25/19, 25/19). Enfin, le duel de bas de tableau entre Achel et Waremme a tourné en faveur des Wallons. Après une première manche disputée et remportée par les Wawas 24-26, Achel s'est repris (25-16), offrant une rencontre palpitante. Mais Waremme a démontré plus d'envie et a mis la main sur les deux sets suivants (22/25, 23/25). Ce dimanche, Guibertin accueille Maaseik pour clôturer cette 13e journée de championnat. (Belga)