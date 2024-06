Louis Naeyaert 5e et Katrien Verstuyft 6e de l'Euro de Coimbra

Naeyaert a pourtant fait la course en tête, en compagnie de ses équipiers Christophe De Keyser et Jonathan Wayaffe, mais tous ont dû s'incliner dans la portion de course à pied face au rythme imposé par Benito.

Le nouveau champion d'Europe ETU a couvert les 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km à pied en 3h38:16, devançant de 13 secondes le Portugais Alexandre Nobre et de 50 secondes le Serbe Ognjen Stojanovic. Louis Naeyaert a terminé à 2:42 du vainqueur, Christophe De Keyser a fini 8e (3h42:48) et Wayaffe a abandonné dans le semi-marathon.