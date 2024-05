Louis Van Geel termine 15e en K1 1000m, Amber Van Broekhoven éliminée en demis du K1 500m

Plus tôt dans la matinée, Van Geel avait pris la 7e place de sa demi-finale, où les 3 premiers accédaient à la course aux médailles et les 4 suivants à la finale B. Là, en 3:52.18, il a terminé 6e, restant à plus de 4 secondes du 1er, le Suédois Joakim Lindberg (3:47.92). Van Broekhoven, également 7e de sa demi, devait par contre finir parmi les 3 premières pour la finale A ou les 3 suivantes pour la finale B et a donc été éliminée.

Samedi, Bram Sikkens avait remporté la finale B du K1 masculin sur 500m, soit une 10e place finale. La veille, le K4 masculin, composé de Rafael et Stanislas Bastiaens, Jules Vangeel, et Raphael Akerele avait pris la 4e place de sa demi-finale et avait été éliminé. Cette étape polonaise de Coupe du monde s'est déroulée sans les trois kayakistes belges qualifiés pour les JO de Paris (Artuur et Hermien Peters, et Lize Broekx), laissés au repos