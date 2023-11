L'outsider sud-africain Nikhil Rama nouveau leader sur ses terres au Joburg Open

Le local, 1214e joueur mondial, a rendu une carte sans faute avec un eagle et six birdies. Il pointe à 13 coups sous le par après 36 trous et compte une avance d'un coup sur son compatriote Thriston Lawrence, lauréat en 2021. Deux autres Sud-Africains, Dean Burmester et Jacques Kruyswijk suivent à trois coups du leader de 22 ans.