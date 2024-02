Louvain-la-Neuve, dernier arrêt avant les Mondiaux de Glasgow

Une loupe sera mise sur le 800m avec le duel annoncé entre Tibo De Smet et Eliott Crestan, les deux Européens les plus rapides de ces deux dernières années, avec Pieter Sisk en outsider.

À l'affiche aussi à Louvain-la-Neuve, Rani Rosius (60m), Ben Broeders (perche), Jente Hauttekeete (longueur) ou Thomas Carmoy (hauteur).

Ont réussi les temps limites pour Glasgow, Tibo De Smet et Eliott Crestan sur 800m, Elie Bacari et Michael Obasuyi donc sur 60m haies, Alexander Doom sur 400m et Thomas Vanoppen sur le mile. Rani Rossius et Delphine Nkansa sur 60m, Cynthia Bolingo sur 400m et Yanla Ndjip-Nyemeck sur 60m haies. Noor Vidts au pentathlon et les Belgian Tornados, sur le relais 4X400m, défendront leur titre mondial. La Belgique doit aligner aussi un relais féminin. La sélection sera officialisée la semaine prochaine.