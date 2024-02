Louvain ne poursuivra pas l'aventure avec son coach Eddy Casteels la saison prochaine

Casteels est l'entraîneur de Louvain depuis 2018. Auparavant, il avait été sélectionneur national belge pendant 13 ans (2005-2018), tout en dirigeant Charleroi (2006-2008), Anvers (2008-2013) ainsi que Leyde aux Pays-Bas (2013-2016). Sa carrière d'entraîneur avait débuté en 1993, comme assistant au Racing Malines.

"D'une aventure longue de plus de six ans avec ses hauts et ses bas, nous retiendrons les hauts", ont communiqué les Bears. "Eddy nous a apporté de nombreux succès ces dernières années avec l'Elite Gold et les playoffs. Par ailleurs, il a toujours donné à nos jeunes les opportunités de se développer. Travailler avec un entraîneur de haut niveau a été un privilège et l'est toujours."