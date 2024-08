Louvain recrute l'arrière américain Noah Freidel

Freidel, âgé de 23 ans et mesurant 1m93, rejoint Louvain en provenance de son club universitaire, James Madison University.

Lors de la saison dernière, il a été titulaire dans les 36 matchs disputés par l'équipe d'Harrisonburg, en Virginie. Il a affiché une moyenne de 12 points par match, avec un taux de réussite de 52,8 % au tir à deux points et de 38,4 % à trois points. En plus de ses performances offensives, il a également enregistré en moyenne 5,3 rebonds et 1,7 passes décisives par match.