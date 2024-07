Louvain recrute le pivot américain Aaron Carver

Carver, pivot américain de 27 ans mesurant 2m01, est connu pour être un joueur athlétique et mobile avec de solides compétences défensives.

Il a joué pendant ses années universitaires avec les Old Dominion Monarchs en Virginie (États-Unis). Après des passages en Slovénie, en Russie et en Italie, il a évolué la saison dernière au BBC Bayreuth (Pro A en Allemagne), où il a enregistré en moyenne 10,9 points et 8,4 rebonds par match.