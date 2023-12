Louvain remporte le duel des bêtes blessées face à Menin

Le manque de confiance se ressentait d'entrée de jeu dans les deux camps, offrant des sets indécis et disputés. Au bout du compte, ce sont les Universitaires qui sortaient la tête de l'eau à la suite d'une cinquième manche serrée: 2-3 (21/25, 25/23, 25/20, 20/25, 20/22).

Cette victoire permet à Louvain de reprendre, seul, la 2e place avec 15 points derrière Roulers (16 points), qui compte un match de moins. Menin est avant-dernier du classement, 8e avec 7 unités.

Samedi, Roulers accueillera Achel (5e, 11 points), Maaseik (6e, 10 points) jouera face à Gand (9e, 6 points) et Alost (4e, 11 points) recevra Guibertin (3e, 13 points) pour poursuivre et conclure cette 9e journée et, par la même occasion, le premier tour du championnat.