Louvain se sépare de son joueur de basket Jordan Skipper Brown

(Belga) Louvain a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Jordan Skipper Brown "avec effet immédiat", a annoncé vendredi le club de BNXT League. Cette décision fait suite au comportement du joueur ces dernières semaines.

"Après que Jordan Skipper Brown a quitté le terrain de sa propre initiative et sans autorisation lors du match à domicile contre Liège (le 19 novembre, ndlr), le staff sportif et le club lui ont offert une deuxième chance de faire ses preuves dans l'équipe", a expliqué le club dans un communiqué. "Finalement, il n'a pas semblé saisir cette opportunité et est resté absent de l'entraînement à plusieurs reprises par la suite." Le club a dès lors décidé d'arrêter les frais et de se séparer du joueur "avec effet immédiat". Louvain a déjà trouvé un remplaçant, l'international néerlandais Mohamed Kherrazi, 32 ans, passé par Malines lors de la saison 2020-2021. La saison passée, il évoluait à La Haye, avec qui il a remporté le titre aux Pays-Bas. Louvain occupe la septième position de la BNXT League avec 3 victoires et 4 défaites. (Belga)