Louvain trébuche à Courtrai qui partage désormais la quatrième place

Les promus de Courtrai n'ont pas dû trop s'employer pour battre Louvain (88-69) ce dimanche dans la dernière rencontre de la 10e journée de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Courtrai rejoint ainsi Liège, le Brussels et Malines à la quatrième place du classement provisoire avec 14 points (5 succès). De son côté, Louvain occupe seul la huitième position avec 13 points.

Après la décision intervenue en cours de semaine à Louvain de remercier les Américains Casey Benson et Chris Vogt, c'est avec dix joueurs seulement que les Louvanistes se sont présentés au Lange Munte de Courtrai puisque Teddy Allen, leur remplaçant unique, n'est pas encore qualifié.

D'emblée, les hommes de Christophe Beghin ont pris cette partie en main pour mener 22-9 à l'issue du premier quart marqué par de nombreuses pertes de balle chez les Louvanistes. Emmenés par Cody Riley (19 points, 15 rebonds, 3 assists) et Victor Bailey (16 pts), les visiteurs parvenaient à arrêter l'hémorragie dans le deuxième quart (repos: 45-31). Jamais pourtant le succès des Flandriens n'allait être remis en cause. Ceux-ci augmentaient d'ailleurs encore l'écart en seconde période, essentiellement grâce à De'Vondre Perry (22 pts, 5 rbds, 4 assists) et Brevin Pritzl (16 pts) alors que Louvain connaissait une véritable faillite à distance (3/25 au-delà des 6m75 soit 12 % de réussite!).