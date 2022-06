LPGA Championship - La Sud-Coréenne Chun accentue son avance au Championnat LPGA

(Belga) La Sud-Coréenne In-gee Chun, qui avait réalisé un premier tour record la veille avec une carte de 64, a fait moins bien vendredi (69), mais son avance en tête est passée de cinq à six coups, vendredi sur les greens du Championnat LPGA, troisième levée du Grand Chelem de la saison de golf féminin.

Sacrée à l'US Open en 2015 et à l'Evian Championship en 2016, la golfeuse de 27 ans a réussi cinq birdies et commis deux bogeys, sur le parcours du Congressional Country Club, près de Washington. Elle a désormais deux nouvelles dauphines: l'Américaine Jennifer Kupcho (68) et la Néo-Zélandaise Lydia Ko, qui a réalisé le meilleur score du jour (67). Cette dernière, ancienne numéro une mondiale, court après sa première victoire dans un Grand Chelem en six ans. Le dernier des deux qu'elle a remportés remonte à 2016 à l'ANA Inspiration. "Il est difficile de gagner, mais j'essaie simplement de me mettre davantage dans ce genre de position, et je pense que lorsque vous continuez à frapper à la porte, vous espérez qu'un jour cette porte s'ouvrira", a déclaré Ko.