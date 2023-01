LPGA Tour - Brooke Henderson reste en tête du Tournament of Champions après le deuxième tour

(Belga) Brooke Henderson occupe toujours la tête du Tournament of Champions de golf (LPGA/1.500.000 dollars) après le deuxième tour disputé vendredi à Orlando aux États-Unis.

Henderson, 25 ans, a rendu une carte de 66 coups avec six birdies et sans commettre la moindre erreur. Avec un total de 133 coups, la Canadienne compte quatre coups d'avance sur l'Américaine Nelly Korda. L'Anglaise Charley Hull et la Taïwanaise Wei-Ling Hsu se partagent la 3e place à cinq coups d'Henderson. Seules les joueuses qui ont remporté un tournoi LPGA au cours des deux dernières saisons peuvent prendre part au Tournament of Champions, le premier tournoi de la saison LPGA. (Belga)