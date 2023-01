LPGA Tour - Brooke M. Henderson prend le meilleur départ dans le Tournament of Champions

(Belga) La Canadienne Brooke M. Henderson a pris la tête du Tournament of Champions après un premier tour bouclé en 67 coups (LPGA Tour/1,5 million de dollars), sur le golf du Lac Nona à Orlando, en Floride.

À 25 ans, la golfeuse qui a remporté l'année dernière l'Evian Championship, le cinquième tournoi majeur de la saison féminine, a réussi un parcours quasiment parfait avec six birdies et une seule erreur. Titrée à douze reprises dans sa carrière sur le circuit LPGA, Henderson compte un coup d'avance sur l'Américaine Nelly Korda, championne olympique en titre et deuxième au classement mondial. À deux coups de la leader suit un quartet composé de l'Anglaise Charley Hull, la Sud-Africaine Ashleigh Buhai, la Taïwanaise Wei-Ling Hsu et l'Écossaise Gemma Dryburgh. Seules les joueuses qui ont remporté un tournoi LPGA au cours des deux dernières saisons peuvent prendre part au Tournament of Champions, le premier tournoi de la saison LPGA. (Belga)