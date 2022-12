LPGA Tour - Kathy Whitworth, golfeuse la plus titrée du LPGA, est décédée à 83 ans

(Belga) L'Américaine Kathy Whitworth, la golfeuse la plus titrée de l'histoire avec 88 sacres LPGA, est décédée, a annoncé le circuit américain de golf féminin dimanche.

Les 88 titres de Whitworth constituent un record dans le monde du golf, la meilleure marque chez les messieurs étant de 82 titres, partagée entre Sam Snead et Tiger Woods. Whitworth, née au Texas, a remporté six Majeurs : le Titleholders Championship en 1965 et 1966, le Western Open en 1067 et le Women's PGA Championship en 1967, 1971 et 1975, année de son introduction au Hall of Fame.