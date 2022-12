LPGA Tour - Manon De Roey, 2e après 4 tour, qualifiée pour les quatre derniers tours des Q-Series

(Belga) Manon De Roey partage la 2e place à l'issue du 4e et dernier tour de la première étape des Qualifying Series de LPGA de golf, le principal circuit professionnel nord-américain de golf féminin, dimanche à Mobile en Alabama (États-Unis). Elle se qualifie du coup pour les quatre derniers tours.

Les 70 premières (plus les ex aequo) après 72 trous se retrouveront du 8 au 11 décembre pour quatre nouveaux tours sur le parcours d'Highland Oakes à Dothan (Alabama). Elles tenteront d'obtenir les 20 cartes complètes du circuit LPGA, plus 25 autres partielles, mises en jeu pour la saison 2023. Les résultats sont conservés d'une semaine à l'autre. Leader de l'épreuve lors des deux premiers tours, Manon De Roey avait reculé au 3e rang samedi après le 3e tour. Dimanche, elle a viré à mi-parcours du Crossings Course du Magnolia Grove de Mobile avec le par, sans erreur. La N.1 belge, 174e mondiale, a rentré son premier birdie au 12 et a récidivé au 13. Elle a signé le par sur les cinq derniers trous et bouclé sa journée en 70 coups (-2). Avec un total de 273, elle pointe à une longueur de l'Américaine Lauren Hartlage, seule leader. L'Espagnole Luna Sobron Galmes, l'Allemande Polly Mack et l'Américaine Riley Rennell partagent la 2e place avec De Roey. (Belga)