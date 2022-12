LPGA Tour - Manon De Roey recule à la 22e place de la Final Qualifying School

(Belga) Après un cinquième tour en 74 coups (+2), jeudi, Manon De Roey a reculé de la 2e à la 22e place de la LPGA Final Qualifying School, dont les quatre derniers tours se disputent sur le parcours de Highland Oaks à Dothan (Alabama).

De Roey, qui avait terminé les quatre premiers tours avec un score de 13 sous le par, a eu besoin de 74 coups, deux au-dessus du par, après deux birdies et quatre bogeys, pour boucler le cinquième tour. Avec son total de 347, elle compte six coups de retard sur l'Américaine Lauren Hartlage, qui occupe seule la première place. Les Qualifying Series de la LPGA se disputent sur deux semaines et huit tours de compétition en Alabama. Le top 70 après les quatre premiers tours s'est qualifié pour la seconde semaine qui se déroule jusque dimanche à Dothan. Les scores s'accumulent sur l'ensemble des deux semaines. Le Top 20 obtiendra sa carte LPGA pour 2023. Les joueuses classées entre les places 21 et 45 recevront une carte LPGA partielle. Celles qui termineront entre les 46e et les 70e places auront droit à la carte de l'Epson Tour, le 2e niveau du golf professionnel féminin nord-américain. (Belga)