LPGA Tour - Manon De Roey toujours en tête après le 2e tour des Qualifying Series

(Belga) Manon De Roey partage toujours la première place à l'issue du deuxième tour de la première étape de la Qualifying School de la LPGA, le principal circuit professionnel nord-américain de golf féminin. Vendredi sur le Crossings Course du parcours de golf Magnolia Grove de Mobile (Alabama), elle a rendu une carte de 69 (-3), riche de quatre birdies contre un seul bogey. Seule l'Américaine Riley Rennell présente un total identique de 133 (-10) après deux tours. La Canadienne Maddie Szeryk et l'Américaine Laurent Hartlage partagent la 3e place à deux coups. Pas moins de cent joueuses disputent cette épreuve.

La Qualifying School de la LPGA se dispute sur deux semaines et huit tours de compétition en Alabama. Le top 70 après les quatre premiers tours sera qualifié pour la seconde semaine qui élira domicile du 8 au 11 décembre sur le parcours d'Highland Oakes à Dothan (Alabama). Les scores s'accumulent sur l'ensemble des deux semaines. Le Top 20 obtiendra sa carte LPGA pour 2023. Les joueuses classées entre les places 21 et 45 recevront une carte LPGA partielle. Celles qui termineront entre les 46e et les 70e places auront droit à la carte de l'Epson Tour, le 2e niveau du golf professionnel féminin nord-américain. (Belga)