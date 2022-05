LPGA Tour - Minjee Lee conserve la tête de la Founders Cup

(Belga) L'Australienne Minjee Lee, grâce une carte de 69 coups, conserve la tête de la Founders Cup, dotée de 3 millions de dollars, qui se déroule sur le terrain de golf Upper Montclair à Clifton, New Jersey, au terme du troisième tour.

Lee, 25 ans, qui a gagné six fois dans sa carrière sur le circuit américain LPGA, a pris la tête après un deuxième tour de 63 coups et une avance de trois coups sur ses concurrentes. Pour son troisième tour, elle a eu besoin de 69 coups, ce qui a réduit son avance à un coup sur la Suédoise Madelene Sagström. L'Américaine Alexis Thompson suit en troisième position, avec trois coups de plus que Lee. (Belga)