LPGA Tour - Nanna Koerstz Madsen conserve la tête au JTBC Classic

(Belga) Nanna Koerstz Madsen a conservé sa première place au JTBC Classic de golf (LPGA Tour/1.500.000 dollars) après le 3e tour samedi à Carlsbad aux Etats-Unis.

Koerstz Madsen, 27 ans, a rendu une carte de 69 coups avec six birdies, un bogey et un double bogey. Avec un total de 202 coups, 14 sous le par, elle compte trois coups d'avance sur la Sud-Coréenne An Na-rim. La Thaïlandaise Pajaree Annarukarn, la Canadienne Maude-Aimee Leblanc et la Sud-Coréenne Ko Jin-young, N.1 mondiale, se partagent la 3e place à quatre coups de la Danoise. (Belga)