LPGA Tour - Six joueuses en tête après la 1re journée de l'Arkansas Championship

(Belga) Six joueuses - la Philippine Yuka Saso, les Américaines Meghan Kang, Lauren Coughlin et Ryann O'Tool et les Sud-Coréennes Lee5 Jeong-eun et Kim Sei Young - se partagent la tête du classement de l'Arkansas Championship, tournoi du LPGA Tour doté de 2,3 millions de dollars, vendredi, sur le parcours de Pinnacle à Rogers.

Elles ont rallié le club-house en 64 coups, sept sous le par. Saso, 21 ans est la seule des joueuses à avoir réussi un tour sans faute, conclu avec sept birdies. Les six joueuses comptent un coup d'avance sur le duo formé par l'Américaine Lilia Vu et la Taïwanaise Vivian Hou. La Japonaise Nasa Hataoka, tenante du titre, a commencé par un tour en 68 coups et occupe la 32e place. (Belga)