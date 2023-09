Luca Brecel battu par Ronnie O'Sullivan en finale

Luca Brecel s'est incliné 11-9 face à l'Anglais Ronnie O'Sullivan en finale du Shanghai Masters de snooker, dimanche. Le N.1 mondial décroche un cinquième succès au The Grand Stage de Shanghai.

O'Sullivan menait 6-4 à la fin de la session matinale. Le champion du monde est revenu à égalité dans l'après-midi à 7-7. 'The Rocket', septuple champion du monde, a alors proposé son meilleur snooker. Il a gagné trois frames de suite, dont un break de 143, le plus élevé du tournoi, pour se rapprocher de la victoire. Brecel ne s'est pas avoué vaincu et a gagné les deux frames suivants. Mais O'Sullivan a réussi ensuite à s'imposer pour s'offrir un quatrième sacre consécutif à Shaghai.

Il n'y avait pas de points en jeu pour le classement mondial dans ce tournoi, car il s'agit d'une épreuve sur invitation.