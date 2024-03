Luca Brecel et Reanne Evans débutent le Mondial de double mixte par un partage

Alors qu'ils menaient 2-0 contre l'Australien Neil Robertson (WS-14) et la Thaïlandaise Mink Nutcharut (WWS-1), Luca Brecel (WS-4) et l'Anglaise Reanne Evans (WWS-3) ont débuté le Mondial de double mixte de snooker par un match nul 2-2, samedi à Manchester. Les scores des frames étaient 60-56, 71-25, 9-73 et 7-63.

Dans leur deuxième match de groupe samedi soir, Brecel et Evans affronteront les perdants du duel entre le duo anglo-thaïlandais Judd Trump (WS-2) et Baipat Siripaporn (WWS-7) et le duo anglais Mark Selby (WS-5) et Rebecca Kenna (WWS-4). Ils affronteront les vainqueurs lors du dernier match de groupe dimanche après-midi. Les deux premiers du groupe disputeront la finale (au meilleur des 7 frames) dimanche soir.

Robertson et Nutcharut ont remporté la première édition de la Coupe du monde par équipes mixtes la saison dernière.