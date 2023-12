Luca Brecel passe le premier tour à Édimbourg

Brecel (WS 4), champion du monde, sera opposé pour une place en seizième de finale à l'Anglais James Cahill (WS 72).

Le 2e du récent référendum du Sportif belge de l'année a bien failli ne pas arriver à temps pour jouer sa rencontre. Son vol a pris du retard. Le Limbourgeois devait jouer après le match entre Mark Williams et Sam Craigie. Le score était de 3-0 pour Williams alors que Brecel était encore dans l'avion. Heureusement, Cragie a gagné quatre frames d'affilée, ce qui a fait durer le match plus longtemps que prévu et Brecel est arrivé en taxi juste à temps.