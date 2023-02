Luca Cragnaz coach du RSCA futsal jusqu'en 2026

Cragnaz est à la tête de l'équipe depuis 2019 et il a été élu entraîneur de l'année la saison dernière, grâce notamment au championnat et à la Coupe remportés avec Halle-Gooik, qui a fusionné avec Anderlecht. Cette saison, il a qualifié l'équipe pour le Final Four de la Ligue des Champions, programmé début mai à Majorque. Entre-temps, le RSCA est en tête du championnat et disputera la finale de la Coupe le week-end de Pâques contre Herentals.

"C'est une grande fierté pour moi de prolonger mon aventure ici. Je suis impatient de continuer à diriger l'équipe pour les trois prochaines saisons. En espérant toujours plus de succès et de victoires", a déclaré Cragnaz.