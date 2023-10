Lucas Braathen, vainqueur du petit globe du slalom, annonce la fin de sa carrière à 23 ans

"J'en ai terminé. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre", a déclaré Braathen. "Pour que je puisse continuer à skier dans ce système, je ne dois pas simplement mettre mes rêves de côté. Je dois aussi mettre ma joie de côté. Je ne suis pas disposé à faire cela."

Braathen a fait cette annonce lors d'une conférence de presse organisée à Sölden, en Autriche, où se déroulera la manche d'ouverture de la nouvelle saison de la Coupe du monde de ski alpin, avec un géant féminin samedi et un géant masculin dimanche.

Cette annonce intervient alors que Braathen s'opposait à sa fédération sur la question des droits d'image. Il y a quelques semaines, le spécialiste des épreuves techniques avait participé à une séance photo pour présenter la collection automne-hiver 2023 d'une marque suédoise de mode sans l'autorisation de sa fédération, qui est sous contrat avec une autre marque. La fédération avait annoncé qu'elle allait lui infliger une amende et avait saisi la Fédération des sports de Norvège, qui fait office de comité national olympique.

Braathen a remporté cinq épreuves (trois en slalom et deux en géant) de Coupe du monde dans sa carrière. La première à Sölden en octobre 2020 et la dernière à Adelboden en janvier dernier. La saison passée, il avait aussi gagné le slalom de Val d'Isère et le géant d'Alta Badia ainsi que le petit globe du slalom.