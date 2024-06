Lucas Henveaux en finale sur 400m libre à Rome

Côté belge, Lucas Henveaux et Sarah Dumont ont prévu plusieurs épreuves à leur programme de ce rendez-vous romain. Logan Vanhuys est aussi dans la capitale italienne. Il va tenté, via le 1.500m libre, de réussir le temps limite (15:00.99, et disputer l'épreuve à Paris), pour espérer disputer le 10km en eau libre des JO.