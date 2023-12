Lucas Henveaux est "content de son temps et de monter sur le podium avec ces gars-là"

Lucas Henveaux a décroché la médaille de bronze sur 400m libre lors de la première journée de l'Euro de natation en petit bassin, mardi, à Otopeni, en Roumanie. En 3:37.91, nouveau record de Belgique, le Liégeois, 23 ans, n'a été devancé que par l'Irlandais Daniel Wiffen (3:35.47), son partenaire d'entraînement à l'Université de Loughborough, et le Lituanien Danas Rapsys (3:37.80). "Je suis super content de mon temps et c'est super de monter sur le podium avec ces gars-là", a expliqué Henveaux à la fédération européenne, European Aquatics.

"J'ai vu mon équipier Dan aller à fond dès le début et j'ai pensé que je pourrais vivre une mauvaise course ici, mais à 25 mètres de l'arrivée, je me suis rendu compte que nous étions à peu près sur la même ligne que les autres", a expliqué Henveaux, qui est resté en cinquième position une grande partie de la course avant de prendre la troisième dans les derniers mètres. "Je me suis lancé, j'ai baissé la tête et je suis allé chercher la touche. J'ai eu de la chance de terminer troisième pour un dixième de seconde." Henveaux a devancé sur le fil le Suisse Antonio Djakovic (3:38.01).

Henveaux avait déjà porté son record de Belgique de 3:40.80 à 3:39.96 lors des séries en matinée.